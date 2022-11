Wala nang social life

Ano’ng ibig sabihin na may pinahiram daw ako na pera sa panaginip ko? Nagtataka kasi ako dahil sa totoong buhay sobrang bihira na magpahiram ako ng pera sa ibang tao lalo kung hindi ko naman ka-close. Sa panaginip ko, hindi ko na maalala kung sino ‘yung pinagbigyan ko ng pera dahil siguro hindi naman siya mahalaga. Pero ayun nga, hindi naman kasi ako nagpapautang dahil wala rin ako ipapautang. Sign na ba to na yayaman na ako at kaya ko nang magpautang sa iba? Salamat

– Aubrey

Ang mga panaginip na tungkol sa pera ay hindi lamang may kinalaman sa lagay ng iyong finances, marami itong nais na ipahiwatig at sabihin sa iyo.

Pero generally, may kaugnayan ang panaginip mo sa clue para sa iyong social personality. Kailangan mong mag-concentrate sa mga bagay na mas importante sa buhay – hindi lamang sa ngayon, kundi sa mga susunod pang panahon.

May mga bagay kasi na akala natin mahalaga talaga, pero para lang panandalian lamang pala ito.

Sinasabi ng panaginip mo na panahon para mag-reflect sa iyong sitwasyon at i-evaluate ang sariling mga desisyon at katayuan sa ngayon.

Nasa best situation ka ba ng buhay mo o may mga hinahanap ka pa?

Hindi lamang ito basta materyal, dahil ang tunay na kasiyahan at kakontentuhan ay hindi lang naman matatagpuan sa mga bagay na meron ka kundi pwede rin sa mga maaayos na relasyon, pagkakaibigan, karangalan, katanyagan, peace, tiwala sa sarili at marami pang iba na hindi mo direktang mahahawakan pero iyong mararamdaman.

Ang pagpapahiram ay nangangahulugan din ng interaksyon mos a lipunan, maaaring nakukulangan ka na ng time para sa koneksyon mo sa kaibigan, kamag-anak o sa iba pang mahalaga sa iyo. Ika nga e, baka wala ka nang social life at puro isang aspekto na lang ng buhay mo ang iyong inaatupag.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com