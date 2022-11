Solusyon sa problema ng evacuation

Kadalasan nang problema ang paglikas ng mga residente sa mga lugar na may banta ng matinding pagbaha, landslide o iba pang panganib kapag may nalalapit na kalamidad.

Ito ay dahil sa kakulangan ng mga evacuation center. Kapag walang mapagdalhan sa mga evacuees ay sa mga public school, municipal hall o mga covered court muna sila pansamantalang pinatutuloy.

May panukalang LUNAS si Senator Sonny Angara sa problemang ito. Ayon kay Sen. Sonny, ang mga wala ng laman na quarantine o isolation facilities na itinayo para sa mga maysakit noon ng COVID-19 ay maaring gawing mga evacuation center.

Imbes nga namang masayang na lang at hayaang masira ang mga isolation facility, mas maigi ng gamitin at mapakinabangan.

Tama naman si Sen. Sonny na hindi na halos nagagamit ang mga pasilidad na ito dahil paunti na ng paunti ang mga taong kailangang maospital dahil sa COVID-19. Bukod pa riyan, ang mga nahahawa na mild o moderate cases ay kadalasang sa mga tahanan na lang nila nagpapagaling.

Marami pa ring komunidad sa ating bansa na kulang ang imprastraktura para mapatuloy ang mga evacuees tuwing may matinding bagyo o iba pang kalamidad. Kaya kapag wala nang matuluyan ay sa mga public school sila pinapapunta, na hindi dapat nangyayari lalo na ngayong pasukan na at face-to-face na ang mga klase.

Bukod diyan, maging ang mga public school building ay kasama sa mga nasisira kapag may matinding bagyo o lindol.

Tumutulong ang Philippine Amusement and Gaming Corp. o PAGCOR para makapagpatayo ang mga local government unit (LGU) ng mga permanent evacuation center. Ilan sa mga nabigyan ng tulong ng PAGCOR sa ilalim ng Multipurpose Evacuation Center Project nito ay ang mga lalawigan ng Capiz, Tarlac, Eastern Samar, Davao de Oro at Aurora.

Pero hindi kakayaning mag-isa ng PAGCOR ang ganitong kalaking proyekto. Kailangan ng alokasyon sa pambansang badyet para matupad ang planong magkaroon ng evacuation center sa iba’t ibang parte ng bansa.

Matagal nang may panukalang batas na naihain maging sa mga nakaraang Kongreso para sa pagpapatayo ng mga permanenteng evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad. Marami na ring mga mambabatas sa kasalukuyang Kamara de Representante ang nakapag-file muli ng bill ukol dito, tulad nina Davao City Cong. Paolo Duterte at Cong. LRay Villafuerte.

Habang hindi pa naisasabatas ang bill, maaring ipatupad muna ang panukala ni Sen. Sonny na i-convert ang mga COVID isolation facility para maging mga evacuation center.

Sa plano ni Sen. Sonny, walang masasayang na pera at pasilidad ang gobyerno. Hindi pababayaang maluma at muli pang mapapakinabangan, lalo na ng mahihirap nating mga kababayan.

Kapag ganitong mag-isip ang mga lider at mambabatas natin, makakaasa tayong sa bawat problema, may LUNAS.