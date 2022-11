Smart-MVP national team bibira sa World Taekwondo

SASAGUPAIN ng Southeast Asian Games multi-medalist na si Laila Delo si Vaness Koerndl ng Germany para simulan ang kampanya ng eight-man Smart-MVP Sports Foundation Philippine Team sa World Taekwondo Championship na opisyal na nagbukas nitong Lunes (Martes sa Manila) sa Centro Acuatico CODE Metropolitano sa Guadalajara, Mexico.

Nakatakda ang first match ng 21-anyos na si Delo mula sa Unibersidad ng Santo Tomas kontra Koerndl sa women’s -67kgs class na nakatakda sa Martes (Miyerkoles ng gabi sa Maynila).

Sinabi ng team manager at technical head na si Rocky Samson na mabigat ang hamon sa Filipino jins dahil world ranked athletes ang mga kalahok na pawang naghahabol na makalikom ng puntos para makalusot sa 2024 Paris Olympics.

“Ready naman tayo, pero ready rin ang mga kalaban natin. May advantage pa sila dahil huminto tayo sa pagsali sa abroad dahil sa pandemic habang nagpatuloy pa rin sila. Walang patapon na fighters dito, but I like our chances and I firmly believe na makaiwas lang sa injury at masaktan ng todo makaka-survive ang atleta natin going to medal round,” pahayag ni Samson, nagsisilbi ring Secretary General ng Philippine Taekwondo Association (PTA).

Magbibigay ng mga plano at estratehiya sina coach Raul Romero at World Championship veteran Carlos ‘Caloy’ Padilla.

Ang pinuno ng delegasyon ay si dating Senador Anna Dominique “Nikki” Coseteng kasama si dating Zambales Congresswoman Cheryl Dolosa Montalla bilang kanyang deputy.

Suportado ng Philippine Sports Commission (PSC) at ng Philippine Olympic Committee (POC) ang kampanya ng national team. (Abante Sports)