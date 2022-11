Richard saludo sa husay ni Kyle

Tinutukan at talaga namang pinag-usapan ang pilot telecast noong Monday, 8:45pm sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Jeepney TV, iWantTFC, TFC (The Filipino Channel), ABS-CBN Entertainment YouTube channel at iba pang platforms ng Kapamilya Network ang ‘The Iron Heart’, kaya naman trending ‘yon.

Ang bidang si Richard Gutierrez, sobrang thankful sa lahat ng mga sumuporta sa kanyang action-drama series sa ABS-CBN.

Pati mga location nila sa Cebu, nagustuhan din ng viewers, kaya sabi niya, thankful siya sa lahat ng mga tumulong sa kanila sa lugar na ‘yon.

Kuwento ni Richard, noong una ay around Metro Manila lang dapat ang location ng ‘The Iron Heart’, pero sabi ni Ms. Des de Guzman ng Star Creatives, mas maganda kung mag-out of town sila, kaya naisipan ng anak ni Annabelle Rama na i-suggest ang Cebu.

Taga-Cebu nga naman ang mga Rama, kaya mas magandang ma-explore nila ang lugar na ‘yon.

“Cosmopolitan ‘yung city, ‘tapos mga 30 minutes drive lang, marami nang mga bundok. Puro greens. Then sa south ng Cebu, ang gaganda, kaya nag-decide nga ang mga taga-Star Creatives na mag-Cebu na kami,” sabi ni Richard.

For sure raw, mapapabilib pa tayong lalo sa marami pang magagandang lugar sa Cebu na pinuntahan nila.

Siyempre, bukod sa locations, marami rin ang pumuri sa galing ng istorya’t cast ng ‘The Iron Heart’.

Bilib din si Richard sa gumanap na teenager na Apollo, si Kyle Echarri.

Si Tita Annabelle nga rin, nagsabing si Kyle ang perfect na young Richard sa ‘The Iron Heart’.

Ang grupo nga ng Cornerstone Entertainment na nagma-manage sa career ni Kyle, magkakasama noong Monday night at sabay-sabay rin nilang pinanood ang ‘The Iron Heart’ pilot telecast. After nga, kinongratulate nila ang young actor for a job well done!

Wish ng mga faney: Maja ‘wag tsugiin agad sa ‘The Iron Heart’

Natuwa ang mga fan ni Maja Salvador sa pagbabalik-ABS-CBN niya sa pamamagitan ng ‘The Iron Heart’.

Marami nga ang kinilig sa kanila ni Richard.

Pero dahil ‘special participation’ ang billing ni Maja sa ‘The Iron Heart’, marami tuloy ang nagtatanong kung maigsi lang ba ang partisipasyon niya sa nasabing action-drama series?

Hindi nga ba magtatagal si Maja sa ‘The Iron Heart’?

Naku, sabi ng source namin, abangan na lang daw natin. Anything naman daw ay posible sa isang teleserye.

‘Yung Pinoy adaptations nga raw ng ilang Korean dramas, nagkakaroon ng pagbabago, sa isang original teleserye pa kaya?

Wow, nakaka-excite naman!

Ang maganda lang talaga, Dondon (my dear editor), natuloy na rin ang pagtatambal nina Richard at Maja sa pamamagitan ng ‘The Iron Heart’. Aba, hindi lang alam ng marami na ilang beses na talagang sinubukang pagtambalin ang dalawa, pero hindi nga lang matuluy-tuloy ‘yon.

But with ‘The Iron Heart’ nga, finally ay magkatambal na sina Richard at Maja.

Bongga!