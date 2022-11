Rianne Malixi, 7 pa swak sa quarters

Pumoste sina top seed Chihiro Ikeda at kinagigiliwang Rianne Mikhaela Malixi ng kumbinsidong mga panalo upang umabante, samantalang kumayod sa dulo si No. 2 Harmie Nicole Constantino para makaaungos kay Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson, 1-up, sa pagsiklab ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc) Villamor Match Play Invitational Martes ng hapon sa Villamor Golf Club sa Pasay.

Kinopo ang top seeding pagkapanalo ng pangalawang Ladies Philippine Golf Tour Order of Merit title sa mga tagumpay sa Mount Malarayat at Eagle Ridge-Aoki, pinadapa ni Ikeda si Martina Miñoza 4&2 samantalang alpas si 13th seed Malixi kay No. 4 Pamela Mariano 3&2.

Dinaig ni No. 7 Sunshine Baraquiel si No.10 Eva Miñoza 7&6 sa novel championship na pang-11 leg at tatapos sa taong itong 9th LPGT na lumigid sa Luzon at inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc. na may P280K top purse.

Tanging si No. 14 Florence Yvon Bisera ang nakasilat kontra third seed at kapwa Davaoena Sarah Jane Ababa 1-up para sumama kina Ikeda, Malixi, Constantino, Baraquiel, Gretchen Villacencio, Marvi Monsalve at Lovelynn Guioguio sa quarterfinals. (Ramil Cruz)