PH matatakasan hirap sa 2028 – NEDA

Positibo ang pananaw ng National Economic and Development Authority (NEDA) na kayang maibaba ng siyam na porsyento ang antas ng kahirapan sa bansa pagsapit ng 2028.

Sinabi ni NEDA Chief at Socioeconomic planning Secretary Arsenio Balisacan na kayang matupad ito sa ilalim ng Marcos administration sa kabila ng mabilis na paggalaw ng inflation at mga pandaigdigang isyung naakaapekto sa mga maliliit na bansa.

Ayon kay Balisacan, ang target na 9% poverty rate ay magagawa kapag tumaas ang paglago ng bansa at pagdami ng mga trabaho na magbibigay ng kabuhayan sa mga Pilipino.

“But associated with that would be the generation of not just more jobs but higher quality jobs. And those two, growths and jobs and paying attention to social protection to address shocks like typhoons and crises… to enable us to achieve faster reduction of poverty from where it is today to single digit, at nine percent actually,” ani Balisacan.

Si Balisacan ay dumalo sa ipinatawag na pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang kahapon kung saan tinalakay ang Philippine Development Plan 2023-2028.

Sinabi ng opisyal na bahagi ng PDP ang target na maibaba ang antas ng kahirapan pagdating ng 2028 kung saan nakapaloob ang eight point program at mga ilalargang aksyon para sa pag-angat ng bansa. (Aileen Taliping)