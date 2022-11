OKC nawala angas kay Marcus Smart

NILISTA ni Marcus Smart sa second half ang 20 sa kanyang 22 at umahon mula 15-point deficit sa third quarter ang Celtics para ipagpag ang Oklahoma City Thunder 126-122 Lunes ng gabi sa TD Garden sa Boston.

Inekisan ng Celtics ang 7th straight win nang ma-outscore ang Thunder 37-26 sa fourth.

Nagsumite ng 27 points, 10 rebounds si Jayson Tatum, umiskor ng 26 si Jaylen Brown at may 12 markers, 11 boards si Al Horford sa Boston.

Pero sina reserves Payton Pritchard at Derrick White ang namuno sa ratsada ng Celtics sa dulo ng third hanggang bukana ng fourth.

“The first team was a little sluggish,” pag-amin ni Smart, may sahog pang 5 boards at 8 dimes. “We tried. We was giving it everything we got and just couldn’t find it.”

Nag-ambag ng 10 points si Pritchard, sa second half din ibinuhos ni White ang 11 sa kanyang 16 points, may 5 assists at 4 steals pa.

Umiskor ng double digits ang limang starters ng OKC sa pangunguna ng 37 ni Shai Gilgeous-Alexander pero naubusan. (Vladi Eduarte)