Nick Rakocevic, Magnolia tatalupan San Miguel Beer

Mga laro Miyerkoles: (Araneta Coliseum)

3:00pm – TNT vs Meralco

5:45pm – Magnolia vs SMB

LABANAN ng sister teams ang nakalinya sa PBA Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Coliseum ngayong araw.

Bakbakan ang TNT (4-4) at Meralco (3-5) a first game, susundan ng Magnolia (7-1) at San MIguel Beer (3-4).

Humigpit ang kapit sa unahan ng standing ng Hotshots matapos ipagpag ang Phoenix 90-80 sa huling laro noong Sabado.

Muli ay sina Nick Rakocevic, Calvin Abueva, Jio Jalalon, Mark Barroca, Paul Lee at Ian Sangalang ang babandera sa Hotshots ni coach Chito Victolero. Pare-parehong nagsumite ng double digits ang lima kontra Fuel Masters.

Sa kabilang banda, naputulan ng two-game win-run ang Beermen nang agawan ng Ginebra 97-96 noong Nov. 6.

Babalikwas sina Devon Scott, Marcio Lassiter, Mo Tautuaa, Vic Manuel para umahon mula eighth spot.

Hindi pa lang sigurado kung makakapaglaro na kay coach Leo Austria si CJ Perez na tumulong sa 2-0 sweep ng Gilas Pilipinas sa fifth window ng 2023 FIBA World Cup sa Middle East. (Vladi Eduarte)