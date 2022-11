Mycah Go, Saint Benilde hindi kuntento sa Final 4

Swak sa semifinals ng 2022 V-League Women’s Collegiate Challenge ang College of Saint Benilde -(CSB) Lady Blazers dahil sa malaking ambag ni Mycah Go.

Para kay Go, malaking achievement ang pagsampa ng Lady Blazers sa semis pero hindi nangangahulugan na kuntento na ang defending NCAA champions sa kanilang naabot.

Makakalaban ng Taft-based squad CSB ang Adamson University (AdU) Lady Falcons sa semis sa November 20.

“Masaya na umabot kami ng Final Four, achievement na rin ‘yun sa amin,” saad ni reigning NCAA Most Valuable Player Go,

Sa first set lang naglaro si Go noong talunin ng Saint Benilde ang San Sebastian College Lady Stags, 25-15, 25-20, 25-17 sa quarterfinals, umiskor ito ng limang puntos.

“It’s good na may liga po kami before season kasi dito namin makikita ‘yung strengths and kung ano ‘yung lacking sa amin as a team,” ani Go. (Elech Dawa)