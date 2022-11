Mukha ni Jay Leno nasunog sa garahe

Nagpapagaling na sa kanyang mga sunog sa mukha ang American TV icon na si Jay Leno.



Ayon sa report ng TMZ, bigla raw nagkaroon ng aksidenteng sunog sa garahe ng Los Angeles home ni Leno dahil sa isang kotse nito. Nasunog ang kaliwang bahagi ng mukha niya pero hindi naman nadamay ang kanyang tenga at mata.



“I got some serious burns from a gasoline fire. I am ok. Just need a week or two to get back on my feet,” sey ng 72-year old former talkshow host ng The Tonight Show na kasalukuyang ginagamot sa Grossman Burn Center.



Kilala si Leno sa kanyang huge collection of rare, vintage cars and motorcycles na nagkakahalaga ng $10 million. Balitang nadamay sa sunog ang ilan sa mga pinagkaingatan niyang vintage collection.

Na-feature ang collection na ito ni Leno sa kanyang reality show na Jay Leno’s Garage na unere ng seven seasons.



Si Leno ang pumalit bilang host ng The Tonight Show noong mag-retire si Johnny Carson noong 1992. Naging number one late night talk show ang The Tonight Show with Jay Leno mula 1992 hanggang 2009.



Noong mapalitan siya ni Conan O’Brien sa The Tonight Show in 2009, nagkaroon ng sariling short-lived talk show si Leno na The Jay Leno Show na umere mula 2009 hanggang 2010.