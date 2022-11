Mga coach parusahan din sa bayolenteng player – Franz

NANINIWALA si House Deputy Majority Leader at Quezon City Rep. Franz Pumaren na dapat ding papanagutin ang mga coach sa bayolenteng ugali ng kanilang mga player.

Sa kanyang privilege speech, tinanong si Pumaren ni Cavite Rep. Elpidio Barzaga Jr. kaugnay ng nangyaring kaguluhan sa laban ng Jose Rizal University (JRU) at College of Saint Benilde kamakailan.

“Would our distinguished colleague admit the fact that as we have seen there are coaches using dirty tactics, asking their players to do dirty tricks in order to win?” tanong ni Barzaga.

Positibo naman ang tugon ni Pumaren na nagsabi na wala siyang respeto sa mga coach na inuutusan ang kanilang mga manlalaro upang sadyaing saktan ang kanilang mga kalaban.

Sunod na itinanong ni Barzaga ay kung dapat bang parusahan din ang mga coach.

Tugon naman ni Pumaren, “I 100% agree with that because they are the ones who supposed to be making sure that everybody’s mentally fit.” (Billy Begas)