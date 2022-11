Mga basher ni Alden namumuro sa demanda

Saan kaya napupulot ng mga basher ang mga akusasyon nila kay Alden Richards? Dahil lang sa mga photo na lumabas na kasama niya ang mga fan niya (AlDub Nation) ay kung ano-ano na ang binabato sa kanya.

Imagine inakusahan nila si Alden na may pakana, o financier raw ng mga maingay na AlDub fan ngayon?

“Kaya pala tahimik mga marse si Good Boy kuno, siya pala financer ng mga kulto. Sabi ng source, it is his only way to maintain his so-called fame. Alden financed this group para paingayin siya, kahit sino pa ang masagasaan. Sa manager pala ni Alden galing ang ‘anak’ issue!” sabi ng Twitter account na si @chakapusoph, na sabi-sabing basher nga raw ni Alden.

Siyempre, hindi pumayag ang mga fan ni Alden sa paninira sa kanilang idolo.

“Bakit ka galit na galit kay Alden? Inaano ka ba niya? I-promote mo na lang `yung gusto mo. May kanya-kanya na silang buhay. Hayaan mo na si Alden. Hindi ka maka-move on.”

“Fabricated lang ang mga balita mo. Tanga lang maniniwala sa iyo!”

May mga nagpapayo rin sa Twitter account na ‘yon na kung hindi ide-delete ang mga akusasyon na tweet niya kay Alden ay baka kasuhan siya ng kampo ni Alden.

“Strong advice. Delete your post. Stop whatever it is you are doing!” sabi ni Atty. Ralph Calinisan.

“How I wish that some of my fellow Alden Richards fans get to admit the fact that Alden and Maine are not a real life couple. If they truly respect their idol, they all should allow A & M to live their own respective lives. Cherish the love team of the past, but do not live in it!” dugtong na saad pa ni Atty. Ralph Calinisan.

Ay naku, itigil na yang mag-asawa at may anak na sila. Nasubaybayan naman natin ang mga career nila, at never naman silang nawala ng mahabang panahon, lalo na si Maine Mendoza, na araw-araw napapanood sa Eat Bulaga.

Naku manood na lang kayo ng ‘Start Up PH’ para mag-enjoy kayo. Ang husay-husay ni Alden doon, ha! (Rb Sermino)