Madam Inutz palaban sa mga bading na mangingisda

Consistent top-rater ang ‘Family Feud’ ni Dingdong Dantes sa GMA-7.

Mula noong i-launch last March, pataas nang pataas ang rating nila.

Araw-araw nga ay ang mga studio players have a chance of winning up to P200,000 and an additional P20,000 for their chosen charity. The non-winning team receives a consolation prize of P50,000.

Ang mga home viewers, on the other hand, can also win cash daily by joining the ‘Guess To Win’ promo. A total of 100,000 pesos is at stake every day or a weekly windfall of half a million pesos.

At ngayong Nov. 16, mga sikat na online live seller, sa pangunguna ni Madam Inutz ang lalaban sa mga bading na mangingisda sa Navotas City.

Makakasama ni Madam Inutz sa Team Inutz ang boyfriend niyang si Edward Tan, her niece Diane Cabantog at assistant na si Lovely Mabansag.

Ang Team Fishergays naman ay binubuo nina Michael Nacion, Rolly Reyes, Wallen De Guzman, Johans de Omania. Their life story has been featured already in several GMA shows like I-Juander and Magpakailanman.

Bebenta ba ang mga sagot ni Madam Inutz?

O makabibingwit ng panalo ang mga mangingisda? (Rb Sermino)