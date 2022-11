LoiNie, MavLine, CassRen todo landian, harutan sa IG

Malamig ang panahon dahil papalapit na ang Pasko, kaya naman nagsimula nang magpainit ang isang clothing brand sa mga fan ng mga sikat na love team.

Bumida sa Christmas ad campaign ng Penshoppe ang team up nina Kyline Alcantara-Mavy Legaspi, Loisa Andalio-Ronnie Alonte, at Cassy Legaspi-Darren Espanto.

Nakalabas na sa social media ang TVC nila na puno ng landian, harutan.

Dapat sana ay simpleng modeling lang at kanya-kanyang pose ang mga nabanggit sa ad, pero dahil kilala sa lambingan ang Kyline-Mavy, Loisa-Ronnie, Cassy-Darren, tila nagkaroon ng patalbugan ang dalawa.

Walang itulak kabigin sa ang tatlong team up. (Rey Pumaloy)

Na-out of place sina Julia Barretto, Marco Gumabao kina Loisa-Ronnie, Kyline-Mavy, Darren-Cassy sa isang ad campaign. Wala kasi silang kalambingan, eh. At nagmukha silang ate, kuya ng tatlong love team, ha!