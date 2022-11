Linya ng kuryente sumabog, 5 katao nasunog

Nasawi ang limang indibiduwal habang dalawa ang nasugatan sa sunog dahil sa umano’y sumabog na linya ng kuryente sa Navotas City kamakalawa.

Kinilala ang nasawing sina Asuncion Gonzales, goverment employee, 65; anak nitong si Diorella Gonzales, 18, estudyante; Maria Theresa Lopez, 41; Darlyn Baluyot, 18, dalaga at 2-anyos na totoy, pawang residente ng P. Cadorniga Street, Barangay Bagumbayan North. Sugatan naman at dinala na sa pinakamalapit na pagamutan sina Carlos Olidan, 51, at Josepina Sarate, 34.

Sa ininsiyal na report ni Bureau of Fire Protection-National Capital Region ground commander FSupt. Joel Diwata, alas 3:59 ng hapon nang sumiklab ang sunog sa No. 59 P. Cadorniga St., Barangay Bagumbayan, North.

Sa ikalawang palapag daw ng bahay ni Letecia Tagle nagsimula ang apoy matapos sumabog ang linya ng kuryente.

Dahil gawa sa light materials ang mga kabahayan mabilis na kumalat ang apoy at nadamay ang 7 bahay.

Inabot ng Task Alpha ang sunog at idineklarang fire out alas-diyes ng gabi.

Inaalam pa ang halaga ng mga ari-ariang natupok. (Orly Barcala)