KJ McDaniels, Meralco Bolts aalagwa vs TNT Tropang Giga

STANDING

TEAM W L

Magnolia 7 1

Bay Area 8 2

Converge 8 2

Ginebra 5 2

Phoenix 5 5

NorthPort 5 5

TNT 4 4

SMB 3 4

Rain or Shine 4 6

Meralco 3 5

NLEX 3 7

Blackwater 3 7

Terafirma 0 9

Mga laro nagyong Miyerkoles (Smart Araneta Coliseum)

3 pm – TNT vs Meralco

5:45 pm – Magnolia vs SMB

Papasok sa homestretch ng 47th PBA 2022-23 Commissioner’s Cup elims, kakailanganin ng Meralco ang lahat ng panalo para makausad sa playoffs.

Sa likod ni KJ McDaniels ay naipanalo ng Bolts ang huling dalawang laro tungo sa 3-5, nasa 10th place. Isang panalo pa ay didikit sa eight teams na aabante sa quarterfinals.

“Right now, all the wins we can get are very important,” suma ni coach Norman Black, aasa rin kina Aaron Black, Allein Maliksi, Chris Banchero at Raymond Almazan.

Sunod na nakaharang sa Bolts ngayong Miyerkoles ng alas-3:00 ng hapon sa Smart Araneta Coliseum ang TNT na matapos ang back-to-back wins tungo sa 4-4 card ay kumapit sa 7th.

Tatlo sa Tropang Giga – sina RR Pogoy, Poy Erram at Calvin Oftana – na bitbit ni coach Chot Reyes sa fifth-sixth window ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Middle East.

Hindi pa sigurado kung makakalaro na ang tatlong Gilas boys ng TNT, pero inaasahang makakabalik na si top local scorer Mikey Williams na sinuspinde ng team ng dalawang laro. (Vladi Eduarte)