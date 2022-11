Justin Brownlee kakanta ng Lupang Hinirang

SISIMULAN ni Barangay Ginebra import Justin Brownlee ang proseso ng inaasam nitong pagiging isang Pilipino sa pagsalang nito ngayong umaga sa hearing ng naturalization nito sa Committee on Justice ng Congress.

Ito ang isiniwalat ni Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) Executive Director Renauld “Sonny” Barrios sa kada Martes na Philippine Sportswriters Association (PSA) online sports forum kung saan umaasa ito na maging positibo ang pinakaunang hakbang para sa kasalukuyang PBA Best Import awardee.

“JB will be attending a hearing in Congress today and will show and state his willingness to represent the country. Natahi na ang pinakamaganda niyang isusuot na Barong Tagalog. Sinabi ko na rin sa kanya na huwag matulog at praktisin niyang mabuti ang pambansang awit natin,” sabi ni Barrios sa weekly sporta forum na hatid ng San Miguel Corporation, Milo, PSC, POC, Amelie Hotel Manila at Pagcor.

“Malaking bagay kung si JB dahil mas makakapili tayo kung sino ang isasabak natin at maisasama sa team base sa kung ano ang kailangan mismo ng team natin. ”

Umaasa din si Barrios na agad makapasa at mas mapadali ang pagkilala kay Brownlee bilang Pilipino upang tuluyan na nitong makamit ang inaasam ng mga opisyales at mga tagasunod na mairepresenta na ang Pilipinas sa internasyonal na torneo. (Lito Oredo)