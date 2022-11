John Amores malayo mararating

Kung ang mga ayudanatics na kurimaw natin ang tatanungin, hindi raw dapat malungkot ang “rampaging bull” ng Jose Rizal University player na si John Amores kung sakaling hindi na siya payagang makapaglaro pang muli ng basketball sa ano mang liga sa Pilipinas.

Pero siyempre bago ‘yan, aba’y nagsalita na ang suspendidong BuCor chief na si Gerald Bantag, na tinukoy ng Department of Justice na isa sa dalawang “utak” umano sa pagpatay sa matapang na brodkaster na si Percy Lapid.

Ang isa pang itinuturong utak sa krimen na si BuCor official Ricardo Zulueta, eh hindi pa nagpapakita, kahit paramdam man lang sa pamamagitan ng alulong ng aso habang isinusulat natin ito. Ang mahirap kasi sa ganitong kaso na mga “macho” at tigasin ang mga sangkot, aba’y mapapaisip ka kung may susunod bang “itutumba.”

Sa obserbasyon ng ating mga tropapips, malinaw daw na gustong palabasin ni Bantag na inoperate siya at idinidiin sa Percy killing para maalis siya sa BuCor. Hindi raw dapat ipagtaka na sa susunod ay ididikit na ni Bantag ang Percy killing sa mga drug lord para makakuha siya ng simpatiya.

Iyon nga lang, nagtataka rin ang ilang tropapips natin sa sinabi ni Bantag na si Justice Secretary Boying Remulla ang nais na maalis siya sa BuCor. Nauna na kasing sinabi ni Bantag na si Remulla ang nagsabing manatili lang siya sa BuCor nang maupo na sa puwesto si PBBM.

At ngayon na tila gustong wakwakin ni Bantag si Remulla sa isyu ng droga dahil sa kasong marijuana ng anak ng kalihim, malamang na hindi rin tatantanan ng DOJ at OIC ng BuCor na si Gregorio Catapang, ang pagkalkal sa anumang ibabato kay Bantag kung may mga kalokohan man itong iniwan sa BuCor, partikular sa NBP.

Kahit itong si Catapang, malamang na hindi rin aatrasan si Bantag. Aba’y sa apelido pa lang, atapang atao na. Isa-isa na rin niyang pinapahalungkat ang mga umano’y kalokohan sa NBP gaya ng nabistong mga kontrabando, nakitang hinuhukay sa Bilibid, at dami ng bilanggo na namatay sa NBP sa panahon ni Bantag.

Tanong din ng mga tropapips natin, inamin at kinumpirma na raw ba ni Bantag na sa kaniya ba talaga ang property sa Laguna na inilabas ni Ka Percy sa programa nito na?; na ayon sa gunman na si Joel Escorial, eh siyang dahilan ng galit umano ni Bantag kaya ipinapatay ang brodkaster? Dahil ang sunod daw na tanong kung kay Bantag nga ang property, nasa SALN kaya niya ito?

Balik na tayo sa isa pang “man of the hour” na si Amores, marami ang panawagan na gawing “for life” na ang pag-ban sa naturang JRU cager dahil sa ginawang pananapak sa mga player ng College of St. Benilde, sa laban nila sa NCAA noong nakaraang linggo.

Bulagta ang dalawa sa player na tinamaan ng suntok ni Amores, na suspindido na “indefinitely” sa JRU. Ang kaso, hindi pa ito ang unang pagkakataon na nang-ombag sa hard court si Amores.

Noong nakaraang Hulyo, may sinapak din daw si Amores na player ng UP Fighting Maroons sa isang preseason match. Nabasag daw ang nguso ng naturang player.

Ang puna ngayon ng iba, ano raw ang naging aksyon ng JRU laban kay Amores nang sapakin nito ang player ng UP? Bakit daw pinayagan pang maglaro sa NCAA si Amores, at ayun na nga, nangyari ulit ang insidente na parang torong nanugod at nanuwag.

Habang isinusulat natin ito, dalawang manlalaro ng Benilde ang nagsampa na ng reklamo laban kay Amores. Maging ang UP player din daw na nakatikim ng bigat ng kamao ni Amores eh magsasampa rin ng kaso.

Hirit ng mga ayudanatics nating kurimaw, kung sakaling ma-ban naman daw sa basketball si Amores, hindi raw ito dapat na malungkot dahil puwedeng-puwede raw siyang lumipat sa boksing o MMA, at tiyak na malayo raw ang kaniyang mararating. Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”