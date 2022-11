Jeron Teng suwabe dribol sa Converge

SI veteran leader Jeron Teng ang nanguna sa kampanya ng Converge na kumontak ng dalawang panalo nitong nakaraang linggo sa PBA Commissioner’s Cup.

Pinahaba ng FiberXers ang win-streak sa pito tungo sa 8-2 overall at naniguro na ng puwesto sa quarterfinals. Kaakbay ng Converge ang guest team Bay Area sa second place.

Sa mga panalo sa Phoenix at Rain or Shine, nag-average si Teng ng 22.5 points (55 percent shooting), 6.5 rebounds at 3.5 assists – sapat para itanghal na Cignal Play-PBA Press Corps Player of the Week (Nov. 9-13).

Nag-poste si Teng, No. 5 pick noong 2017 draft, ng 25 points, 9 rebounds at 4 assists sa 132-127 win kontra Fuel Masters.

Pumutok naman siya ng 20-4-3 nang umahon mula 17-point deficit ang Converge para takasan ang Elasto Painters 102-101.

Naungusan ni Teng sa citation sina Will Navarro at Arvin Tolentino ng NorthPort. (Vladi Eduarte)