Huwag agad basta husgahan si Amores

GOOD day mga kababayan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Bumabandera ang ating Gilas Pilipinas na tinalo ang mga bansang Jordan at Saudi Arabia.

Tanong nga ng mga mahal nating netizens at millenials eh totohanan na ba ito? Ganda na ng idinedepensa ng Gilas boys, mas matatag at matibay.

Sana magtuloy-tuloy na ang ganyang klaseng estilo ng laro ng Gilas boys. Meron mga ilang netizen ang nakapuna sa tandem nina Scottie Thompson at CJ Perez.

Mas epektib at maasahan kumpara sa Ravena brothers na sina Kiefer and Thirdy.

Mga ka-depensa, ‘yang apat na players na inihahambing sa atin ay lahat mahuhusay at subok na. ‘Ika nga eh hindi nagkakalayo ang husay ng apat na superstar sa galing.

Kung effectiveness ang pag-uusapan, mas nakakalalamang ang mga galing PBA na sina Thompson at Perez dahil sa physicality, exposure, level of play at pressure.

Kapag pinagusapan naman ang sistema ng dribble drive ni Pareng Chot Reyes, mas pamilyar ang Ravena bros. Marahil sa tagal na nilang ginagawa ang ganitong sistema mula kolehiyo pa lang.

Medyo mahirap ihambing ang dalawang magka-tandem dahil parehong napakagandang option sila para sa Gilas pool.

**

Usapang NCAA, huwag dapat nating husgahan ang manlalarong si John Amores ng JRU dahil meron din malaking kasalanan ang coaching staff ng team.

Dapat ibaon sa utak ng bawat manlalaro sa NCAA na “there is no substitute to victory.”

Hindi kailangan ng puro tapang kung talo ka naman. You should play above the officiating.

The coaching staff of JRU could have prevented the melee, if cooler heads prevailed, they just acted as onlookers and bystanders sa game. Iyan madalas ang komentaryo ng ating mga miron.

Alam nilang may misyon pa silang tinatahak papuntang Final Four, hindi ba nila naisip ‘yun?

Kaya ayan naglaho ang kanilang mga pangarap at nadungisan pa ang magandang pangalan ng kanilang eskwelahan.