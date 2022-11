Hugot post ni Moira feel ng mga netizen

Sa mga netizen inilalabas ni Moira dela Torre ang kanyang mga hugot sa buhay, at malamang pa nga ay dito pinakikiramdaman ng singer ang mga susunod na letra ng kanyang mga kanta.

Dalawang post sa social media accounts niya (Facebook at Twitter) ang trending dahil sa mga tanong na tila bumabagabag sa kanya.

“Pano kung iwanan ko ang lahat, tas iwanan mo lang rin ako,” ani Moira nitong Martes.

Siyempre pa, dagsa ang naka-relate dito kaya napaisip ng isasagot sa tanong ng singer:

“Alam mo, hindi ka iiwan kung ikaw ang unang mang iiwan. Mindset ba! Mindset!”

Reply ni Moira dito: Galing mo dun single ka no.

Ilan pang mga komento:

“Ayan ka na naman. Mananakit ka na naman di ka naman inaano.”

“Wag mo na balikan kung sa una palang ‘di ka na pinahalagahan.”

“Matutulog na lang ako at lahat pinag-overthink mo pa sis.”

“Awit sayo ate Moira medyo sinusubukan ko na maka-move on eh pinaalala mo na naman! Back to zero ulit wahaha joke abangan ko yan.”

Bago ito, noong Lunes naman, may hugot din si Moira:

“Paano ba magtitiwala,” tanong ni Moira.

Arya na naman sa pagsagot ang mga netizen:

“Trust ka lang ganon.”

“Kapag nilapag mo po yung phone mo tapos ‘di niya kinuha. #socialexperiment.”

“Moira you have to love and forgive yourself first, then that’s when we learn how to trust someone.There is pain and the scars will show, but you can start living again.”

“Sometimes the person you trust the most is the one who will break your heart.”

Oh ‘di ba? Bawat hugot ni Moira ay relate ang mga sawi, huh!

At tila alam na rin ng mga netizen na tumitipa na si Moi ng mga letra sa susunod niyang hit song, na siguradong may kurot sa puso, base sa mga tanong niya sa social media. (Batuts Lopez)