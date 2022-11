GM Joey Antonio pipiga ng utak sa FIDE Chess

HANDA nang makipagtagisan ng talino si Filipino Grandmaster (GM) Rogelio “Joey” Madrigal Antonio Jr. sa pagtulak ng 30th FIDE World Senior Chess Championship na magbubukas ngayon sa conference center ng Cenacolo Hotel/Casa Leonori sa Santa Maria degli Angeli sa Assisi, Umbria, Italy.

Ang 13th seed na si Antonio (ELO 2397) ay nakamit ang runner-up trophy noong 2017 edition sa Italy limang taon na ang nakalilipas.

Suportado ng National Chess Federation of the Philippines, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Sen. Bong Go, Col. Jaime Osit Santos at Bayanihan Chess Club Co-Founding Chairman Dr. Joe Balinas ang 60-years-old at 13-time Philippine Open champion.

Target ni Antonio malampasan ang kanyang runner-up finish sa 27th World Senior Chess Championship 2017 (50+) na ginanap sa Acqui Terme, Italy noong 2017 kung saan ang nagkampeon ay si Grandmaster Julio Granda Zúñiga ng Peru.

Tampok sa kumpetisyon ang 50+ at 65+ age categories pareho sa Open women divisions, kung saan nakalaan sa magkakampeon ang trophy, gold medal at cash prize.

Ang Top seed ay si GM Zurab Sturua ng Georgia na may ELOBrating 2522, habang ang second seed ay si GM Henrik Danielsen ng Iceland na tangan ang ELO 2514.

“I’m ready. It’s a big challenge for me, but I will do my very best for flag and country,” sabi ni Antonio na nagkampeon sa RSM Tun Mustapha Championship Tawau nitong Set. 17-18 sa Sabah, Malaysia, ang kanyang unang international over the board tournament sa taong ito. (Elech Dawa)