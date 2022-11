Female singer pasaway, sakit sa ulo ng manager

Naku, hindi kaya dumating ang araw na wala na ang gugustuhin pa na i-manage ang female singer na ito or wala na rin talagang magkaka-interes na kumuha sa kanya?

Nalaman namin na sa paga-attitude ng female singer, kahit pala may kontratang pinirmahan, kayang-kaya nitong hindi sumunod sa napagkasunduan at the height, in papers!

May isang corporate show raw na 5 songs ang dapat na kakantahin ng singer. Eh, may pagka-Cinderella yata si singer na dahil 12 midnight na raw, instead na lima, tatlong kanta na lang ang pinerform at umalis na.

At dahil may kontrata at hindi sumunod sa napagkasunduan ang singer, ending, nagbayad si singer at management niya ng damage.

At recently lang, may isang special event ang isang bigwig ng isang network. Nag-commit na raw si female singer na isa sa mga guest. Ilang araw na lang ang event, bigla itong nag-back-out at nagsabing hindi na siya makakapag-guest.

Siyempre, sakit ng ulo sa staff at kahit daw management ni female singer, sumasakit na ulo sa kanya.

Naku ha, kakalipat lang niya sa bago niyang manager, sa paga-attitude niya, ‘di kaya mabwiset din ito sa kanya at i-dump siya, ‘no.

Tama na ilusyon! AlDub hindi kinasal, walang anak

Ang dami naming nababasa lalo na sa Twitter na tila naghihintay at nagde-demand na magbigay rin ng sarili niyang statement ang Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards.

Statement tungkol sa mga o ilang Aldub fans na naniniwalang kasal at may anak na sila ni Maine Mendoza.

Actually, ang tagal-tagal na itong kini-claim ng mga AlDub fans na sa aming palagay, ‘yung pumapatol lang, kung meron man sa claim na ito ng ilang delulu fanatics ng Aldub ay ‘yung siguro, hindi na lang din talaga nag-iisip.

Obvious at very given naman na wala.

Nabuhay na naman at naging maingay ang chika na ‘to dahil sa naging interview ni Maine Mendoza recently sa Youtube ni Ogie Diaz na nag-comment na siya.

Para sa amin, maganda naman ang ginawang ito ni Maine dahil ever since, she’s very known naman talaga sa madalang pero kapag nagsalita o nag-post, talang direct to to the point. At may paglilinaw na nagaganap.

Pero siyempre, si Maine ‘yon. Iba naman si Alden. Iba rin ang ways ni Alden sa pag-deal sa mga issue at bashers.

Ilan sa mga tweets na nababasa namin, “May video o statement na ba si Alden na he categorically sinabi niya na hindi sila kasal ni Maine at hindi totoo na may anak na sila?”

“Bakit kailangan manggaling sa lalaki para paniwalaan? ‘Di ba naglabas na ng statement si Maine?”

Sa isang banda, sa mga past interviews ni Alden, nasagot na rin niya na wala siyang anak, wala siyang asawa at single siya. Pero ayaw pa rin paniwalaan ng iba, huh!

As a guy, kitang-kita namin kay Alden na siya ‘yong hindi na lang binibigyan ng pansin lalo na kung alam niya kasi sa sarili niya na hindi totoo o walang katotohanan. Way na rin siguro ito ni Alden na his silence means— no. Meaning, kaya hindi siya nagre-react, kasi, wala ngang katotohanan at baka naiisip niya, para hindi na lumaki pa.

Focus si Alden ngayon sa GMA Telebabad na “Start-Up Ph” na marami ang nag-aabang kung sila ng character ni Bea Alonzo ang magkakatuluyan o magkakabukuhan na kung sino talaga ang totoong letter sender sa kanila ni Jeric Gonzales.