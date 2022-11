Enchong madalas lokohin dahil sa Darna

Super saya ni Enchong Dee sa impact ng ABS-CBN serye na “Darna” simula noong sumali siya sa cast nito bilang si Eli o ang ‘Levitator’ na may superpower magpalutang ng mga bagay-bagay.

Marami raw ang sumasalubong sa kanya dahil nakikilala siya bilang ‘Levitator.’ Dahil doon, napagtanto ni Enchong kung gaano ka-supportive pa rin ang mga Kapamilya sa mga palabas ng ABS-CBN.

“Doon mo mararamdaman how powerful and how influential ‘yung mga teleserye ng ABS. Kasi kahit anong mangyari sa atin, ‘yung mga audience natin, ‘yung mga viewers natin, mga Kapamilya natin sumusunod kahit saan tayo magpunta, kahit saan tayo umere,” sabi ni Enchong sa “Kapamilya Chat” na mapapanood sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

Kamakailan lang ay nagpaayos daw siya ng exhaust fan ng kanyang condo at biniro siya ng taga-ayos nito.

“Sabi sa akin nung maintenance guy, ‘Sir, gamitin mo na lang ‘yung powers mo para maayos ‘yung exhaust fan.’”

Mas natawa pa si Enchong dahil naranasan din niyang mabiro nang ganoon sa gym. Sinabihan daw siya ng tagalinis, “Sir, ‘wag niyo ako palulutangin ha.”

Masaya rin si Enchong na mapabilang sa produksyon ng “Darna” dahil nakikita niya ang dedikasyon ng team na gumagawa nito. Hindi raw nila hinahayaang makampante dahil patuloy ang pakikinig nila sa mga manonood para mas mapaganda ang takbo ng kwento.

Dagdag ng aktor, “Even the staff, kahit pressured, kahit stressed, kahit puyat, kahit pagod, they find a way to cater to our audiences much better.”

Naa-amaze rin siya sa “Darna” star na si Jane de Leon na unang beses pa lang niya makatrabaho. Kahit daw tapos na ang mga eksena ni Jane, ayaw ng aktres na nakatengga lang kaya nagwo-workout pa siya sa kanyang tent.

“She makes sure that she has the endurance and power to make sure na whatever physical challenges na ibato sa kanya, kaya niyang gawin. It’s admirable,” sabi ni Enchong.

Sa kuwento ng “Darna,” marami pang aabangan kay Eli o ‘Levitator’ dahil may rason daw kung bakit siya sumuko nang basta-basta. Maliban doon ay may mga guest star din tulad nina Mutya Orquia, Lito Pimentel, at Bing Davao na magdadagdag kulay sa daloy ng fantaserye.

Ano pa kaya ang mga dapat abangan sa bagong season ng “Darna”? Subaybayan ‘yan gabi-gabi, 8 PM, sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, CineMo, A2Z, TV5, iWantTFC, at TFC. (Rb Sermino)