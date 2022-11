Elijah Alejo handa nang masaktan

Natupad ng Kapuso teen star na si Elijah Alejo ang wish niyang Beauty and the Beast theme para sa kanyang 18th birthday celebration.

Ayon sa debutante, pinag-isipan daw niya talaga ang gusto niyang theme para sa kanyang debut at dahil big fan siya ng mga Disney princesses, pinili niya na maging Belle sa gabing iyon kaya shimmering yellow gown ang suot niya sa gabing iyon.



“Kasi ito po ang favorite Disney movie ko. Si Belle po ang favorite Disney princess ko. Kasi I can relate to her kasi mahilig din po akong magbasa ng books,” sey ni Elijah.



Bukod sa kanyang family at non-showbiz friends, dumating din sa kanyang debut ang mga co-stars niya sa Prima Donnas na sina Althea Ablan at Jillian Ward. Present din ang co-stars ni Elijah sa upcoming teleserye na Underage na sina Lexi Gonzales, Gil Cuerva, Sunshine Cruz, Snooky Serna, Jome Silayan, Vince Crisostomo at Mae Bautista. Um-attend din sina Geneva Cruz, Rodjun Cruz at Kris Bernal.



Dahil 18 na siya, matutupad na rin ni Elijah ang wish niyang makapagmaneho ng sarili niyang kotse.



“Matagal ko na pong gustong mag-aral mag-drive ng car. Kaso sabi ng parents ko, kapag nasa legal age na ako puwedeng magmaneho. Now that I am 18, puwede na po akong mag-take ng driving lessons,” masayang pahayag ni Elijah.



Sa Underage ay hindi siya kontrabida tulad ng role niya sa Prima Donnas.

“Kaawaan niyo po siya. Iba po talaga. Kung dati po sa Prima Donnas isa po ako sa mga nang-aapi, ngayon po dito sa Underage, ako na po ang isa sa mga inaapi.” (Ruel Mendoza)