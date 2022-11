Elena Samoilenko, PLDT niratrat Cignal HD Spikers

Mga laro Huwebes: (MOA Arena)

2:30pm — Chery Tiggo vs PLDT

5:30pm — Choco Mucho vs Creamline

BINUHAY nina Russian heavy hitter Elena Samoilenko at middle blocker Dell Palomata ang tsansa ng PLDT High Speed Hitters sa semifinals nang talunin ang Cignal HD Spikers, 25-21, 25-23, 22-25, 25-21, para sa kanilang ikalawang sunod na panalo, Martes, sa 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa Smart Araneta Coliseum.

Sumandal ang High Speed Hitters sa matinding 12-2 run sa fourth set matapos kunin ng Cignal ang bentahe sa 13-9 patungo sa 15-21.

Sinubukan pang dumukit ng Cignal para makalapit sa 18-21 sa tatlong sunod na puntos, subalit desidido sina Samoilneko at Dell Palomata na hindi na paabutin pa sa fifth at deciding set ang laro.

“Kailangan lang naming mag-enjoy. Kinulang lang kami sa koneksyon kaya nawala sa third set, pero nabawi naman namin sa last set,” pahayag ni Palomata.

Humataw si Samoilenko ng game-high 27 points mula sa 23 atake at apat na blocks, kasama ang 11 digs at 7 excellent receptions, habang sumegunda si Palomata sa 15 marka mula sa 12 atake at tatlong blocks, gayundin si Mika Reyes na may 111 puntos.

Dahil sa panalo ay umangat sa 3-4 kartada ang PLDT na may nalalabing laro kontra sa Chery Tiggo Crossovers sa Huwebes, habang susubukang makapwesto ng Cignal, na may 3-3 marka, kontra F2 Logistics Cargo Movers sa Sabado at Choco Mucho Flying Titans sa Martes. (Gerard Arce