DFA, ERC, 29 pa humirit ng intel fund

Itutulak ni Senate Minority Leader Aquilino ‘Koko’ Pimentel III sa Senado ang pagtanggal ang confidential at intelligence funds sa lahat ng mga civilian government agency sa susunod na taon.

Ayon kay Pimentel sa oras na isalang na sa period of amendments ang panukalang P5.268 trilyong national budget, maghahain siya ng mosyon na alisin ang lahat ng confidential at intelligence funds sa ilang ahensya ng gobyerno.

Ito’y para magamit umano ang pondo sa mga ahensya may maliliit at kulang na pondo kasama na aniya ang ayuda sa mga senior citizen.

“Idi-distinguish natin ang confidential funds sa civilian agencies, alisin na lahat because that is not a good practive. ‘Yung intelligence funds titingnan natin ang reasonableness of the amount,” sabi ni Pimentel sa panayam ng mga reporter.

Ilan sa mga patatanggalan ni Pimentel ay ang P150 milyong confidential funds ng Department of Education (DepEd), P500 milion sa Office of the Vice President at P19 milyon naman sa Office of the Solicitor General.

Sabi pa ni Pimentel, masamang praktis umano ito kung pagbibigyan dahil baka sa mga susunod na taon ay maggayahan ang iba pang ahensya ng gobyerno.

Dagdag pa niya, dapat ipaubaya na lang sa mga law enforcement agencies ang confidential at intelligence funds dahil ang imbestigasyon at surveillance ay bahagi ng kanilang mandato.

Sa ilalim ng 2023 national budget, bukod sa OVP, DepEd at OSG, may 31 pang mga tanggapan ng gobyerno ang humihiling na confidential at intelligence funds.

Kabilang dito ang Office of the President, DENR, DOF, Bureau of Customs, BIR, DFA, DOJ, BI, DSWD, ERC, DSWD, COA, CHR at Ombudsman na pawang mga civilian agency. (Dindo Matining)