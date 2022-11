Dahil sa bag ni Kim: Xian Lim nagmukhang beki

Kahit magmukhang beki si Xian Lim, wala itong pakels basta para sa dyowang si Kim Chiu.

Binalandra kasi ni Xian ang larawan niyang bitbit ang isang ladies bag na negosyo ni Kim.

Sa unang frame pa lang ng Instagram photo ni Xian, makikitang hawak niya ang nasabing bag, na isa sa mga collection ng ‘House of Little Bunny’ ang company ni Kim.

Sa ikalawang larawan ay kasama nito ang ina at lola na parehong may mga bitbit na bag na iisa ang design.

Hindi pa nagkasya sa unang photo si Xian, nagpakuha ito ng isa pang larawan na hawak ang parehong bag ng kanyang lola, at super emote ito sa hagdan ng CCP.

Ang laman talaga ng post ni Xian ay para sa screening ng kanyang animated directorial film na “Mala Ibong Adarna” sa Cultural Center of Philippines.

Binalita ni Xian ang pagdalo nila ng kanyang pamilya sa screening.

Dito nagawang isingit ni Xian ang negosyo ni Kim dahil gamit-gamit ng kanyang Mommy at Lola ang ibinebentang ladies bag.

Itinodo na ni Xian ang pagpu-promote sa negosyo ni Kim sa kanyang message caption.

“Post film showing happenings. Rocking @ houseoflittlebunny.ph @chinitaprincess after watching ‘Mala Ibong Adarna’ with the kids. Congratulations on the new designs coming!” sabi ni Xian.

Well, kapansin-pansin na nauuso sa mga Pinoy male celebrity ang paggamit ng mga ladies bag.

Nauna nang nag-post si Julius Babao gamit ang Louis Vuitton ladies handbag na nabili nila ng misis nyang si Christine Bersola sa Europe.

Sa post naman ni Benjamin Alves ay bibit din ang pambabaeng white tote bag.

Ellen, Derek hindi pa nag-aaway

Maaring hindi kapaniwala-paniwala pero mismong kay Derek Ramsay nanggaling na hindi pa sila naga-away ng misis na si Ellen Adarna.

Hindi nga lang nilinaw ng hunk actor kung ang tinutukoy nitong hindi pa sila naga-away ay sa buong bakasyon nila sa Peru kamakailan lang, o sa buong one year marriage life nila.

Sa posting ni Derek sa Instagram ng selfie nila ni Ellen, sabi niya na, “We will still haven’t fought! Meant to be talaga @maria.elena.adarna.”

Wala namang kumontra sa mga netizen sa pagyayabang ni Derek. May sumang-ayon na dalawa soul mate nga raw ang dalawa.

Paliwanag pa ng netizen na si @loshielbose1983, madalas na pareho ang iniisip ng mag-soul mate kaya hindi sila nagbabanggaan.

Joaquin gustong si Isko

Desididong patunayan ng anak ni dating Manila Mayor Isko Moreno, na si Joaquin Domagoso, na gaya ng kanyang ama ay may husay rin sya sa acting.

At mapapanood daw ‘yon sa “The Boy in the Dark”.

Labas na sa social media ang trailer ng pelikula at mapapanood din ito sa Instagram ni Lotlot de Leon na kasama sa cast.

Base sa trailer, bulag si Joaquin. At nagsimulang makaramdam, makarinig ng mga kung anu-ano si Joaquin, gaya nang panaghoy ng isang babaeng humihingi ng saklolo.

Nagsimulang guluhin, takutin ng mga multo ang buong pamilya ni Joaquin sa movie.

Sa trailer pa lang ramdam mong nakakatakot ang movie na dinirek ni Adolf Alix, Jr. at sinulat ni Gina Marissa-Tagasa.