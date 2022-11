Benepisyo sa panonood ng theater play

Bago pa man maging source of entertainment ang social media at mga teleserye, ang mga pampublikong pagtatanghal sa classical Greek theater ang siyang nagpasimula ng bagong art form at entertainment.

Hanggang sa kasalukuyan ay pinupusuan pa rin ng mga manonood ang mga pagtatanghal na ito, at tila nag-evolve na rin ang mga pamamaraan sa pagtatanghal para mas lalong patok, trendy, at the same time ay makabuluhan at relevant ang dula sa lipunan.

Nakakapagbigay ng aliw at kamanghaan sa mga manonood ang mga aspektong bumubuo sa isang pagtatanghal. Makulay ang sining ng pagdudula.

Sa panahon ngayon na may iba’t ibang pakulo sa paglalahad ang mga produksyon. Ang ibang mga partikular na play ay gumagamit ng mga trending na musika, makukulay at nakaka-elibs na mekanismo ng mga props at costume.

Nariyan na rin ang mga magagaling na theater actor na lumilikha na ng pangalan sa larangan ng pagtatanghal, ang iba’y may mga nalilikha na ring fandoms, lalo na kung sikat sa kabataan ang naging dula, o ‘di kaya may mga kasama sa produksyon na artista, iba pa.

Nakakapagbigay pa ito ng karangalan sa bansa at nakakapagtala ng bagong naratibo ng kasaysayan.

Informative. Maliban sa pagiging source ng entertainment ang mga dula, mahalaga sa theater companies ngayon na mapabatid sa kanilang mga manonood ang kwento, ang mensahe, at ang saysay ng mga plays nila sa lipunan.

Kailangang nakabatay ang lahat sa research, sa mga tala ng kasaysayan, hindi sa tsismis, o sa fake news. Kaya naman ang mga estudyante, ang mga nag-aaral ng iba’t ibang art forms, ay maaring sumanggi sa mga dula upang makakuha ng impormasyon o ideolohiya.

Nakapagbibigay din ito ng inspirasyon sa iba’t ibang aspekto ng buhay. Mapapartikular na elemento man, tulad ng isang artist na nagkaroon ng mga peg at paghanga sa mga nasaksihang costume at lights sa isang dula, o isang playwright na naantig ang damdamin sa pagkakasulat ng napanood.

Nakakapag-trigger din ito ng pagkamalikhain ng isang viewer, o kaya nama’y nakakabuhay ng loob at pangarap ng manonood. Higit sa lahat ay maaari itong makapagpabago ng pag-iisip at lipunang ginagalawan natin. (Chris Jovillanos De Luna)