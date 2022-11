Bantag, pamilya inabandona haybol

Hindi pa rin makita ang suspendidong Bureau of Correction (BuCor) director general Gerald Bantag nang isilbi ang kanyang subpoena sa kanyang bahay sa Caloocan City.

Kinakailangang dumalo ni Bantag sa itinakdang preliminary investigation ng Department of Justice (DOJ) sa Nobyembre 23 at Disyembre 5 para sagutin ang demanda na isinampa laban sa kanya kaugnay sa pagkamatay ng brodkaster na si Percy Lapid.

Ayon kay Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit, miyembro ng three man panel naisilbi ang subpoena pero ayon sa barangay captain ay hindi na umuuwi si Bantag at pamilya sa pinadalhang address nito.

“The subpoena, insofar as the prosecution is concerned, is deemed served. Besides, we have no information where in Baguio City DG Bantag is staying,” ani Guhit.

Maliban kay Bantag ay kasama rin sa inisyuhan ng subpoena sina S/Supt. Ricardo Zulueta, PDLs Denver Mayores, Alvin Labra, Aldrin Galicia, Alfie Penaredonda at dalawang John Does.

Una nang hiniling ng abogado ni Bantag na sa Baguio ipadala ang subpoena kung saan napaulat na siya ay nakatira.

Dapat umano na ipaalam sa National Bureau of Investigation (NBI) at Philippine National Police (PNP) at ipaalam sa panel of prosecutors sa pamamagitan ng manifestation o pleading, ang bagong address ni Bantag bago mag-isyu ng panibagong subpoena.

“Nobody wanted the evidence to point to Bantag. It was not good news when the evidence started to point to the respondents,” ayon naman kay DOJ spokesperson Mico Clavano sa isang press briefing noong Biyernes.

Una nang sinabi ni Bantag na hindi siya susuko hanggang si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay hindi nagbibitiw sa kanyang puwesto. (Juliet de Loza-Cudia)