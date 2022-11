Bam Adebayo binayo Phoenix

WALO lang ang healthy bodies ni coach Erik Spoelstra pero pito ang umiskor ng double digits at ipinagpag ng Heat ang Phoenix 113-112 sa FTX Arena sa Miami nitong Lunes.

Nag-rally ang Heat mula 13-point deficit sa fourth hanggang ibaon ni Bam Adebayo ang go-ahead free throws 35 seconds na lang.

Sa kabila, nasa kanyang usual spot na si Devin Booker at pinakawalan ang jumper pero umangat din si Jimmy Butler para butatain ang tira.

Nagkaroon ng tatlong tsansa ang Suns na bawiin ang panalo sa final possession.

Pero sablay ang layup ni Cameron Payne, blinangka ni Butler si Booker at tumalbog sa rim ang 3-pointer ni Booker sa harap pa din ni Butler.

Tumapos si Adebayo ng 30 points, 10 rebounds, may 16-13-7 si Butler at tig-15 markers sina Caleb Martin at Kyle Lowry.

Hindi naibalik ng 25 points ni Booker at 21 ni Duane Washington ang Phoenix na naka-apat na free throws lang kumpara sa 25 ng Miami. (Vladi Eduarte)