24 oras na Libreng Sakay aarangkada sa Disyembre

Magandang balita sa mga commuter.

Inanunsyo ng Department of Transportation (DOTr) na buong buwan ng Disyembre na ang magdamagang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel.

Sa abiso ng DOTr sa kanilang Facebook page nitong Martes, pinalawig nila ang operasyon ng Libreng Sakay program na sisimulan mula Disyembre 1 hanggang 31, mas maaga kaysa sa Disyembre 15-31 na unang iskedyul ng pagpapatupad.

Ito ay alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), na maglabas ng resolusyon para gawing pormal ang direktiba sa mga bus operator na bahagi ng service contracting program.

“The LTFRB will soon issue a resolution to make it a formal directive to bus operators who are part of the service contracting program,” ayon sa DOTr.

Ang pinalawig na operasyon ng EDSA Bus Carousel ay tutugon sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong pupunta sa Metro Manila sa panahon ng Kapaskuhan.

Kasabay nito, nag-adjust naman ang mga mall ng oras ng kanilang operasyon mula alas-11:00 ng umaga hanggang alas-11:00 ng gabi.

Anang DOTr, makikinabang dito ang mga manggagawa ng BPO at empleyado ng malls dahil masisiguro nilang may access sila sa transportasyon. (Dolly Cabreza)