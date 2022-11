10 kahon puslit na yosi buking

Nasamsam ng mga elemento ng Philippine Coast Guard (PCG) ang may P210,000 halaga ng puslit na sigarilyo na inabandona sa loob ng isang pampasaherong barko kamakailan sa Port of Siasi sa Sulu.

Nadiskubre ang kontrabando nitong Nobyembre 13 nang mag-inspeksyon sa mga bagahe sa MV Ever Queen of the Pacific na patungong Port of Zamboanga.

Umabot sa 300 ream ng sigarilyo ang nakalagay sa 10 kahon na iniwan nang makitang may nag-iinspeksiyon sa barko.

Ayon sa PCG, posibleng kabilang ang kontrabando sa iligal na ipinapasok sa bansa na idinadaan sa backdoor ng Katimugang bahagi ng bansa. (Juliet de Loza-Cudia)