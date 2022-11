Will Gozum pipigain ng Sainte Benilde

Team Standings

*Letran 12 3

*Lyceum 11 5

Benilde 10 4

San Beda 10 5

SSC-R 6 7

xPerpetual 7 9

xJRU 6 9

xArellano 6 9

xMapua 6 10

xEAC 2 14

(*Final Four) (x-out na sa semis)

Mga laro Martes: (FilOil EcoOil Centre)

12:00nn — San Sebastian vs Benilde

3:00pm — Perpetual vs Arellano

KINAKAILANGANG magdoble-kayod si two-time Best player of the Week forward Will Gozum sa No. 3 ranked De La Salle-College of Saint Benilde Blazers para makakuha ng twice-to-beat na bentahe patungong Final Four kontra San Sebastian College-Recoletos Stags sa 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament, Martes, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Kasunod ng kinasangkutang kaguluhan noong nagdaang linggo kontra kay John Anthony Amores at Jose Rizal University Heavy Bombers, nagresulta ito sa kawalan ng tatlong importanteng manlalaro mula kina Mark Sangco, Ladis Lepalam at Chris Flores.

Tanging si Lepalam pa lamang ang makakabalik sa laro kontra sa SSC-R Stags na pinatawan ng isang larong suspensyon, habang sina Sangco at Flores na nakasuntukan ni Amores ay may dalawang larong suspensyon.

Makakabalik ang dalawa sa laro kontra second placer na Lyceum of the Philippines University Pirates sa Biyernes.

“The bigger factor probably was losing my three key guys, especially (Mark) Sangco and (Ladis) Lepalam. They’re a big part of our team, of course they’re suspended, and I can’t do anything about that,” wika ni CSB head coach Charles Tiu matapos ang nakuhang 83-89 pagkatalo kontra University of Perpetual Help System Dalta Altas nitong Biyernes.

Kumolekta si Gozum ng 13 puntos, anim na rebounds, dalawang assists at tig-isang block at steal sa pagkatalo ng koponan kontra Altas, habang pilit na iniangat ni Migs Oczon ang koponan sa inilistang 22 puntos, kung saan tinukoy ni Tiu na kinakailangang makipagsabayan ang kanilang big men na naging matamlay sa huling laro.

“Our toughness is just not good. Our big men are soft,” ani Tiu. “We’re just soft and they’re more physical than us and it seemed like we didn’t want to win. If you play that way, you’re really gonna get manhandled and that’s what happened.” (Gerard Arce)