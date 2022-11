Sinulit bawas taripa! Mga importer namakyaw ng pork

Kinakapos na ng lugar sa freezer ang mga importer para sa kanilang mga inangkat na baboy.

Sabi ni Jess Chua Cham ng Meat Importers and Traders Association sa hearing ng Tariff Commission, nahihirapan na sila sa cold storage dahil tuloy-tuloy ang dating ng imported pork sa bansa.

“Today, we have difficulties with cold storage with the importation,” sabi ni Cham.

Aniya, nagpapasok na sila ng maraming imported pork bago tumaas ang taripa ng baboy sa January 1, 2023 sa ilalim ng Executive Order No. 171.

Hiling ng MITA na limang taon pa silang payagang mag-angkat ng baboy sa mababang taripa na tinututulan ng maraming namumuhunan sa sektor ng agrikultura.

Ayon sa datos ng National Meat Inspection Service, nasa 111,122 tonelada na ang imbentaryo ng frozen pork sa bansa as of Noveber 7, 2022 at mas marami ito ng 40% kumpara sa nasa imbentaryo nito noong nakaraang taon.

Sa nasabing bilang 108,726 tonelada ay imported pork at 2,395 tonelada lamang ang lokal.

Nadagdagan ng mahigit 5,000 tonelada ang imported pork sa bansa kumpara sa 103,000 na tonelada nung katapusan ng Oktubre. Kumpara nakaraang taon, masa madami ngayon ng mahigit 31,000 tonelada ang imported pork sa bansa.

Sa kaparehong panahon nakaraang taon ay 77,229 tonelada lamang ang imported pork.

Sa kabila ng dami ng imported pork ngayon, ginigiit ng ilan na may shortage ng baboy na dahilan nito para hilingin ang extension ng EO No. 171 para makapag-import pa sa mababang taripa sa susunod na taon. (Eileen Mencias)