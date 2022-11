Sign na may makakaway sa trabaho

Pangalawang beses ko nang napanaginipan na lumangoy raw ako sa isang lawa. ‘Yung unang beses, ako lang daw mag-isa pero sa pangalawa ay may kasama na akong lalaki pero hindi ko na matandaan kung sino basta alam ko na kakilala ko. Sa unang panaginip, kalmado ‘yung lawa at walang alon, pero sa pangalawa ay parang umuulan at may alon. Kahit na parang paggabi na nun, sumisid daw ako sa tubig at may dalang flashlight. Nakita ko ‘yung pinakailalim ng lawa. Hindi ko na talaga matandaan kung ano, pero alam ko na importante o isang bagay na matagal ko nang nakalimutan sa totoong buhay, ‘yung nakita ko sa panaginip. Ano kayang ibig sabihin nito?

– Hannah

Nangangahulugan ang pag-dive bilang simbolo ng mga hindi ordinaryong desisyon na nililikha mo sa iyong buhay, maaaring sa waking life mo ay nasa kritikal kang stage ng iyong career, buhay-pag-ibig, o relasyon sa sarili o pamilya.

Kung naging successful ang pag-dive mo sa tubig, isa itong sign na magiging pabor sa iyo ang sitwasyon at mapapasayo ang tagumpay. Pero sa kabilang banda, pinapakita rin nito na hindi ganoon kadali ang pagdadaanan mo dahil kailangan mong sumugal.

Posible ring sinasabi ng panaginip na ito na maaaring makatagpo ng problema sa trabaho, tahanan, o kaya ay hindi pagkakaunawaan sa iba.

Paano ka mag-dive sa lawa? Meron ka bang tinuntungang bangin o malaking bato? Meron din kasi itong sinisimbolo. Sinasabi naman nito na hindi magiging maganda ang lagay ng iyong pinansyal.

Malinis ba ang tubig o hindi? Kung oo, ibig sabihin nito marami kang matutuhan mula sa isang bagong experience at magagamit mo ito tungo sa pag-abot mo ng pangarap.

Pero kung madumi naman ang tubig, nangangahulugan ito na makakalikha ka ng malaking pagkakamali o magkakaroon ng malaking away sa buhay mo – lalo na’t nangyari ang panaginip mo sa isang lawa. Sinasabi nito na magkakaroon ka ng kaaway sa trabaho dahil sa pagiging reckless mo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com