Rockstar pa rin si Tatay Digong

Kadalasan sa mga dating pangulo, kung hindi nawawala sa eksena, nawawalan ng impluwensya.

Ang iba, bumababa ang popularidad. May iba naman na hinahabol ng mga kaso.

Pero iba si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mataas pa rin ang kanyang ratings at impluwensya sa politika.

Nami-miss siya ng taumbayan at ramdam na ramdam ang kanyang pagkawala.

Limang buwan matapos bumaba sa puwesto si dating Pangulong Duterte ay muling nasilayan ito ng publiko noong November 9, 2022 kasama ang mga dating miyembro ng gabinete nito sa isang bibihirang pagkakataon sa isang hotel sa Makati City.

Nagkaroon po ng reunion ang Pangulo at ang kanyang mga gabinete sa mini-concert sa Dusit Thani Hotel na tinawag na “Night of the Singing Ex-Cabinet Members”, kasama po ako siyempre at dito ipinakita naming mga dating miyembro ng gabinete ang aming talent sa pagkanta na hindi nakita noong kami ay nanunungkulan pa sa gobyerno.

Masaya ang pagkikita naming mga dating miyembro ng gabinete dahil matapos ang ilang buwan ay nagsama-sama muli at nasabik sa dating samahan.

Siyempre, special guest po ang ating mahal na dating Pangulong Duterte na talaga namang “rockstar” pa rin at pinagkaguluhan ng mga bisita sa event.

Hindi nawala ang karisma ng dating Presidente, bagkus ay lalong kinasabikan ng kanyang mga supporters na tuwang-tuwang makita itong muli.

Sino ba naman ang hindi maka-miss kay dating Pangulo na itinuturing na the “best President” ever dahil naipakita at naipadama nito sa mga Pilipino ang tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa.

Kahit sa mga biyahe nito sa ibang bansa ay kitang-kita ang pagiging rockstar nito dahil talagang pinagkakaguluhan ng mga kababayan nating Overseas Filipino Workers (OFWs) saan mang bansa ito mapunta.

Halos karamihan sa dating Cabinet secretaries ay dumating sa event at mayroon ding ilang undersecretaries na malapit sa dating Pangulo ang nakisaya sa mini-concert kaya masayang-masaya ang lahat.

Kasama ng Pangulo si Senador Bong Go na simula noon hanggang ngayon ay nakaalalay pa rin at damang-dama ang katapatan sa kanyang dating boss.

Maraming rebelasyon ang muling pagkikita ng mga dating magkakasama sa gabinete dahil hindi aakalaing may mga magagaling palang kumanta at bumirit ala-rocker gaya ni Senador Ronald “bato” dela Rosa.

Maging si dating Tourism Secretary Berna Romulo Puyat ay bumirit ng kanyang kanyang ” I will Survive” na sinabayan ng indak ng mga tao sa dancefloor.

Siyempre, hindi po tayo nagpahuli at nagpakita din tayo ng kakayahan sa pagkanta na isa sa ating hilig noon pa man.

Kinasabikan at talaga naman pong inabangan ang dating Presidente na kumanta ng kanyang paboritong awitin na “Ikaw” ni George Canseco at kabisadong-kabisado ang lyrics kahit walang kodigo.

Masaya at madamdamin ang pagtatagpo naming ito noong November 9 dahil nagkita-kita at nagkumustahan ang mga dating magkakasama pagkatapos ng limang buwan.

Ibinahagi rin po ng dating Presidente ang kanyang buhay bilang private citizen at ang kundisyong pangkalusugan nito na epekto ng kanyang mga naging aksidente sa motorsiklo.

Pero may bahagya mang lungkot sa ibinalita ng Pangulo ay napalitan naman ito ng saya dahil kitang-kita at damang-dama pa rin ang suporta sa kanya ng kanyang dating official family sa Malacanang.

Dumalo rin sa reunion sina Senators Imee Marcos at Francis Tolentino, Ilocos Sur Governor Chavit Singson at Secretary Alfonso Cusi nakasalukuyang Presidente ng PDP-Laban na partido ng dating Pangulo.

Aminin man o hindi ng mga pulitiko, malakas pa rin ang impluwensiya ni dating Pangulong Duterte sa kanyang partido kaya naman kahit wala na ito sa puwesto ay marami pa rin ang sumusuporta sa PDP-Laban, at dahil nananatiling rockstar ang dating Presidente, marami pa rin ang naghahangad at umaasa ng kanyang pag-endorso sa mga darating na eleksiyon.

Bago po matapos ang reunion ay kinantahan namin ng “My Way” si dating Pangulong Duterte kung saan nakisabay rin sa pagkanta ang mga bisita at damang-dama ang lyrics para sa dating Presidente.

Hindi man po natin ngayon madalas na nakikita ang dating Pangulo ay mananatili sa puso ng mga Pilipino na nagkaroon tayo ng isa sa pinaka-magaling na Presidente ng bansa na nagpadama ng importansiya sa mga mahihirap at nagpakita ng pagbabago sa burukrasya laban sa mga tiwali at matapang na nilabanan ang mga sindikato ng illegal na droga sa bansa.