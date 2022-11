PNP inalerto mga Facebook user sa video scam

Nagbabala na ang Philippine National Police (PNP) sa publiko, partikular sa mga gumagamit ng internet, na maging maingat laban sa kumakalat na video na isang uri ng scam.

Tinawag ito na `Ikaw ba ang nasa video’ scam kung saan maaaring makatanggap ng ganitong mensahe ang isang tao at may kasamang link.

Kapag napindot ang link ay maaari umanong ma-reset ang iyong Facebook messenger at magbabago rin ang username at password.

Nabatid na nitong nakaraang linggo ay nakapagtala ang PNP Anti-Cybercrime Group ng higit sa 100 kaso ng nasabing scam.

“There were a lot of netizens saying they have been victimized. In the past week, there were at least 120 cases,” ayon kay ACG Public Information Office chief Lt. Col. Jay Guillermo.

Ayon naman sa PNP, malaking tulong ang Republic Act No. 11934 o ang Subscriber Identity Module (SIM) Registration Act uang masugpo ang mga ganitong scam. (Carl Santiago)