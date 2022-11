PNP binida P9.7B nasamsam na droga

Ipinagmalaki ni Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin Jr. ang tagumpay ng kampanya kontra ilegal na droga sa unang limang buwan ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marco Jr.

Sa flag-raising ceremony sa Camp Crame Lunes ng umaga, ibinida ni Azurin na umabot na sa P9.7 bilyong halaga ng mga droga ang nasabat ng PNP mula sa mahigit 18,500 anti-illegal drugs operation sa naturang panahon.

Umabot naman aniya sa mahigit 22,000 katao na sangkot sa droga ang nasakote ng mga awtoridad.

Mayroon namang 46 namatay sa mga anti-illegal drugs operation at karamihan dito ay mula sa Region 11 o Davao Region.

Ayon kay Azurin, lubhang napakababa ng naturang bilang ng mga nasawi dahil mahalaga aniya ang buhay ng tao kahit pa drug pusher ang mga ito.

“Basta ang sinasabi natin sa ating kapulisan is we are for the preservation of life pero huwag naman `yung manganib, ang mabiktima ang buhay `yung pulis natin,” paliwanag ni Azurin. (Edwin Balasa)