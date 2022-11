Pinoy, Korean art culture nagsanib-pwersa

Malapit na malapit talaga ang kulturang Pinoy at Korean sa isa’t isa lalo na’t talagang pinagkakaguluhan sa bansa ang anumang bagay mula sa SoKor. Nadagdag pa rito ang nakatakdang programa ng Korean Cultural Center (KCC) sa Pilipinas dahil sa kanilang fairy tale-inspired art exhibit simula sa susunod na linggo.

Ibig sabihin, ang mga sikat na sikat na fairy tale na ating nababasa dati ay lalagyan ng panibagong twist n amula sa kulturang Koreano. Ang nasabing art exhibit na may pamagat na “Once Upon A Time, Hanbook Fairytale of Wooh Nayoung” ay masasaksihan mula November 17 hanggang 28 na may halos 32 art illustrations sa KCC-Pinas.

Ang kilalang alamat ni Malakas at Maganda na The Legend of Malakas and Maganda ay kabilang sa mga nasabing art illustrations na iguguhit sa tradisyonal na Korean painting style. Bukod dito, ang mga paborito nating kwento tulad ng nina Cinderella at Alice ay makikita rin natin dito!

“Taking a walk down the exhibit, you’d see that Wooh Nayoung’s art depicts Korean painting in all of its varying degrees from the clothing, hairstyle, and accessories, to sceneries. The fairy godmother will greet you upon your entrance, telling the tale of her adventure here in the Philippines and sprinkling you with some magic before venturing inside,” saad ng KCC.

Ang nasabing exhibit ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes (9:00 am-4 pm) at Sabado mula 10:00 am to 4 pm. Nasa 60 katao lamang ang maaaring pumasok sa gusali ng KCC bilang pagsunod sa health and safety protocols. (MJ Osinsao)