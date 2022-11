‘Pinas handa sa pagharap sa mga kalamidad

Nagdaos ng isang expo ang Department of Science and Technology (DOST) na may temang Handa Pilipinas: Innovations in Risk Reduction and Management Expo 2022, upang talakayin kung paano harapin ang hamon ng kalamidad.

Ang tatlong araw na kaganapan ay idinaos mula Nob. 9 hanggang Nob. 11. Binigyang-pansin ng lahat ang kahalagahan ng paggamit ng siyensiya o agham, teknolohiya at inobasyon sa pag-iwas at pag-ingat sa mga kalamidad katulad ng bagyo at lindol.

Lumilitaw sa ulat ng World Risk Index na ang Pilipinas ay matatagpuan sa pinakadelikadong lokasyon sa may 193 bansa. Ito ay dahil nasa gitna ng tinatawag na Pacific ring ang bansa, na nangangahulugan na ito ay madalas tamaan ng bagyo o lindol.

Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., hindi man maiwasan ang kalamidad nguni’t may magagawa naman para labanan ito at kailanganng ibayong pag-iingat.

Kabilang sa mga dumalo sa pagtitipon ay sina DOST Undersecretaries for Operations, Engr. Sancho Mabborang; for Research and Development, Dr. Leah Buendia; Engr. Carlito Marquez, Aklan’s 1st District Rep. at House Committee Chairman on Science and Technology.

Sinabi ni Mabborang na batay sa masusing pagsasaliksik at pag-aaral, ang Pilipinas ay angang pinaka-disaster-prone na bansa sa buong kapuluan.

Marami ring exhibitors at imbentor and dumalo at nagpakita ng kani-kanilang imbensiyon na makakatulong kung paano suungin ang mga kalamidad.

“It is unimaginable how we met the impact of these hazards brought by the loss of lives and livelihoods and disrupted our society and ultimately our economy,” ani Mabborang. Ito rin umano ay nakakapigil sa sana’y tuluy-tuloy napag-unlad ng ekonomiya.

Samantala, sinabi ni Marquez na noon pa ma’y nagbabala na ang United Nations sa umano’y patuloy na pagtaas ng nakakalasong greenhouse gasses. Ito umano ang nagpapainit sa planeta ng mundo at nagpapabago-bago sa uri ng panahon.

Ang human activities, ayon kay Marquez ay siyang sanhi ng ibinubugang carbon dioxide na masama sa kalusugan ng tao.

Inaasahang may napalang leksiyon ang mga dumalo sa pagtitipon paglabas nila ng World Trade Center.