Pia Wurtzbach magpapasiklab sa London Marathon

Matapos magtagumpay na ma-survive ang New York City Marathon, nagbigay ng clue si Pia Wurtzbach kung saan siya susunod na sasabak.

“So I guess the question now is, ano na ngayon? What’s now?

“Well, I’m just gonna work on getting faster and stronger, and London is waiting,” deklara ni Pia sa Instagram reel nitong Linggo.

“I rediscovered a life that is much more than the four corners of a studio, the title you win from a pageant, or the number of likes on a post. Outside, real life is waiting for you and you just need to step out and take the first step. Totoo ‘yun,” caption pa ng Miss Universe 2015.

“@londonmarathon is waiting! April 23, 2023!” excited pang anunsiyo ni Pia.

Sa naturang reel ay pinakita rin ng beauty queen ang kanyang pinagdaanang pagsasanay sa mahabang takbuhan. Nagsimula siyang mag-training noong February 2022 at nagtuloy-tuloy na upang maging maayos ang porma sa hindi birong pagsabak sa marathon.

May mga pagkakataon nga raw na iniinda na niya ang sakit ng katawan at napapamura sa pagod sa training.

Ngunit gustong-gusto niya na makakuha ng finisher’s medal na patunay ng pagpupursige niya.

Sa tindi ng saya at motibasyon na nararamdaman ni Pia, hindi malayong dumating sa puntong sabakan na niya ang lahat ng sikat na marathon sa buong mundo.

“In this marathon, I was with completely different people that had one common goal: to finish strong,” bahagi pa ng post ni Pia.

“I hope this inspires you to finally do that something you always wanted to do for yourself,” dagdag pa niya.

Puno rin ng pasasalamat si Pia sa kanyang dyowang si Jeremy Jauncey sa suporta nito sa bago niyang kinahuhumalingan, pati na rin mga trainers at coaches niya. (Batuts Lopez)