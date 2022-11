Para sa 2024 Paris Olympics: PSC Chairman Noli Eala ibubuhos ayuda sa boksing

BUONG suporta ang pangako ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Noli Eala para sa pambansang koponan ng boksing sa kanilang kampanya sa 2024 Paris Olympics, sa pagtanggap niya kay 2022 ASBC Asian Elite Boxing Championship gold medalist Carlo Paalam, at bronze medalists na sina Nesthy Petecio at Hergie Bacyadan sa Rizal Memorial Sports Complex nitong Lunes.

“We are in full support of our national boxers all the way to Paris Olympics. We’ve already discussed the plans with ABAP President Ed Picson, as to how we can level up the support and programs for our elite athletes,” pahayag ni Eala, sa pagharap sa kanya ng tatlong boksingero na sumabak sa matagumpay na kampanya sa Amman, Jordan kamakailan.

Ayon kay Eala, taong 2023 ay uumpisahan nilang bigyan ng magandang ensayo ang mga boksingero pati ang ideya na magbuo ng koponan na kasama ang mga eksperto at magagaling na coache gaya sa team nina Hidilyn Diaz at EJ Obiena.

Samantala, ayon naman kay Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) President Ed Picson, na humarap rin kay Eala kasama si Secretary General Marcus Jarwin Manalo, bahagyang mapapaaga ang “Christmas vacation” ng national boxing squad bago ito bumalik sa Disyembre 4 upang ipagpatuloy ang kanilang masinsinang pagsasanay.

“Our boxers have a nice facility in Baguio, which we thank the PSC for. We are making that sacrifice now, in the lead up to tournaments happening as early as February next year, prior to the Cambodia SEA Games, and eventually to Paris,” ani Picson.

Kasunod nito ay nangako din si lady boxer Nesthy Petecio na puspusang ensayo at paghahanda ang gagawin nila upang muling makapagbigay ng karangalan sa bansa. (Annie Abad)