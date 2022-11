Panahon na para mag-EV?

EV o electric vehicle ang tawag sa mga sasakyan na pinapatakbo ng baterya at electric motor. Meron etong maliit hanggang malaking saksakyan, tulad ng scooter, e-bike/e-trike, kotse, SUV, jeepney, bus at pati truck. Wala etong ibinubugang usok sa tambutso kaya’t walang polusyon sa hangin.

Hindi katulad ng mga de-gasolina o diesel na nagbubuga ng masamang usok. Malaking bahagi ng global warming, o pag-iinit ng panahon, ay sanhi ng mga usok mula sa mga eto.

EV ang naging paksa ng ating panayam kay G. Patrick Aquino, director ng Energy Utilization Management Bureau ng DOE at G. Edmund Araga, presidente ng EV Association of the Philippines. (Para sa kumpletong panayam, pumunta po sa YouTube: https://youtu.be/lnT-_OWJFDA)

“Panahon na ba na bumili ng EV? Ano ang mga benepisyo sa paggamit ng EV?” ang diretsang tanong natin sa kanila.

“Hindi bukas, hindi sa isang linggo; ngayon na po ang tamang panahon para bumili ng EV,” ang walang pagdududang sagot ni G. Araga.

Ayon kay Dir. Aquino, “Hindi covered ng number o color coding scheme ang EV; yan ang isa sa pinakamalaking bentahe natin. Pangalawa, may ispecial na plaka na ibibigay at mas mabilis ang proseso ng pag-rehistro sa LTO. Bukod pa, base sa presyo ngayon ng produktong petrolyo, kahit tumaas ang presyo ng kuryente, mas mura ang cost of ownership. Kung ikukumpara yung kilowatt-hour per liter, yung natatakbo ninyo sa electric mas mababa ang inyong babayaran kaysa magkarga ng gasolina o produktong petrolyo.”

“Yung mga parking slots, tinitingnan ang anggulo na malilibre sa mga malls na may charging stations,” dagdag ni G. Araga. Kamakailan ay nagbukas ng charging stations ang ilang malls ng Robinsons, Ayala at ilang condo.

Ngayon taon ay naging batas ang RA11697 o EVIDA Law (EV Industry Development Act) at IRR (Implementing Rules and Regulations) nito. Sa ilalim ng batas, may mandato sa mga ahensiya ng gobyerno na ipatupad ang mga sumusunod na probisyon ng batas:

1. Limang (5%) prosyento ng fleet ng mga korporasyon at opisinang pamahalaan ay dapat mga EV; saklaw din nito ang mga public transport operators;

2. Exclusive parking slot sa mga itatayong gusali mula ngayon;

3. Paglalagay ng charging stations sa mga parking area at mga gasolinahan;

4. Pagkakait ng building permit kung wala sa plano ang paglalagay ng parking at charging station;

5. Mabilis na proseso sa prangkisa ng mga operators ng EV transport vehicles; at,

6. Mga kurso sa TESDA ukol sa paggawa, paggamit at pag-aayos ng EV

Kasama ang mga eto sa ginagawang CREVI (Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry) sa pangunguna ng DOE at mga ahensiya ng gobyerno. Nakatakdang ilabas ang CREVI sa unang buwan ng 2023, para maipatupad ang mga nilalaman ng EVIDA Law.

Kung pera-pera ang pag-uusapan, zero percent (0%) ang excise tax sa mga battery electric vehicles, at fifty percent (50%) discount sa hybrid electric vehicles sa ilalim ng TRAIN Law. Samantala, exempted na sa import duties ang mga EV charging stations sa loob ng walong (8) taon.

“Sa loob ng walang taon, sa ilalim ng EVIDA, thirty percent (30%) ang diskuwento sa (Road User’s tax). Nakikipag-usap tayo sa DOTr at LTO para sa timing (ng pagpapatupad),” dagdag ni Dir. Aquino.

“Inaasahan namin na maresolba bago matapos ang taon, ang tariff sa pag-angkat ng EV. ang layon sa susunod na 5-8 eight years ay zero percent import duty, na maaaring magbaba sa presyo ng P200,000 hanggang P500,000,” pangwakas na sinabi ni Dir. Aquino.