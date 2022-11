Magandang balita ang planong ipapatupad na ang probisyon sa Republic Act (RA) 11201 para matukoy kung alin-alin ang mga nakatiwangwang na mga lupain ng gobyerno na maaring patayuan ng pabahay.

Ang RA 11201 na nagtatag sa Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) ay pinirmahan ng aking ama, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, noong Pebrero 2019. Pagkatapos mabuo ang DHSUD, agad na umarangkada ito para matupad ang plano ng Pangulong Duterte na mabigyan ng disenteng pabahay ang mga homeless at mahihirap na pamilya.

Sa loob ng tatlong taon na ang DHSUD ay binuo at nagtrabaho sa ilalim ng administrasyong Duterte, malaki ang naging kontribusyon nito para matupad ang pangarap ng mga Pilipinong magkaroon ng sariling bahay.

Isa sa maipagmamalaki ng Kagawaran sa pamumuno noon ni Secretary Eduardo del Rosario ay ang taunang housing production nito na umabot sa 197,886 units. Ito ang pinakamalaking bilang kumpara sa ibang administrasyon simula noong 1975. Masasabing ‘materiales fuertes’ o matitibay ang mga napagawang housing units sa ilalim ng nakaraang administrasyon.

Sa pagtatapos ng 2021, mahigit na 1.08 million housing units and lots ang napatayo at nabigyan ng financing ng DHSUD at mga attached agencies nito.

Noong kasagsagan ng pandemya, nagpatupad ang DHSUD ng moratorium o pagpapaliban ng mga singil sa housing loan ng mga attached agencies, tulad ng Pag-IBIG, National Home Mortgage Finance Corporation (NHMFC) at National Housing Authority (NHA).

Pero kahit nagkaloob ng moratorium ang DHSUD, nagpatuloy pa rin ang mga housing projects kaya’t libu-libo sa mga kababayan natin ang hindi nawalan at nabigyan pa ng trabaho kahit may pandemya at mga lockdown.

Tinulungan rin ng DHSUD ang mga local government units (LGUs) para maisaayos ang kanilang mga Comprehensive Land Use Plans na mahalaga para matiyak na ang pagpapatayo ng mga pabahay ay hindi makakapinsala sa ating environment o kapaligiran.

Nabuo rin DHSUD ang 2040 National Housing and Urban Development Sector Plan na magsisilbing gabay o roadmap ng mga susunod na administrasyon.

Sa madaling salita, hindi nagpatumpik-tumpik noon ang DHSUD at kumilos agad para ang mga susunod na administrasyon ay hindi na nangangapa pa sa pagpapatupad ng mga programang pabahay.

Natupad ng DHSUD sa ilalim ng nakaraang administrasyon ang karamihan sa dapat nitong gawin kahit na sa panahong ang pondo at atensyon ng pamahalaan ay nakatuon noon sa pagsupil sa COVID-19.

Ang nakasaad sa RA 11201 na pagtukoy sa mga nakatiwangwang o idle land ng gobyerno para sa pabahay ay hindi lang trabaho ng DHSUD kundi maging ng Department of Environment and Natural Resources (DENR), Department of Agrarian Reform (DAR), Department of Agriculture (DA), Department of the Interior and Local Government (DILG), at ng Land Registration Authority (LRA).

Nasimulan na noong 2020 ng Environmental, Land Use and Urban Planning and Development Bureau ng DSHUD ang imbentaryo ng mga idle land ng gobyerno. Sinimulang gawin ito sa gitna ng krisis na dala ng pandemya.

Ngayong pawala na ang pandemya, sana ay maipagpatuloy na at makumpleto ang napakalawak na trabahong ito para na rin sa kapakanan ng milyun-milyong Pilipino na ang pangarap ay magkaroon ng disente at abot-kayang pabahay.