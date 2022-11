Nikola Jokic namudmod ng assist kontra Chicago

NAGSUMITE ng season-high 31 points si Michael Porter Jr., namigay si Nikola Jokic ng 14 assists at pinulutan ng Denver Nuggets ang dinayong Bulls 126-103 sa United Center sa Chicago nitong Linggo.

Mula sa field ay 11 of 16 si Porter kasama ang anim mula 3-point range.

Humugot pa ng 23 points mula kay Jamal Murray ang Nuggets. Pinantayan ni Jokic ang season-high niya sa assists kahit 27 minutes lang sa loob, iniupo na sa buong fourth quarter.

“Fourteen assists in less than 28 minutes is a joke,” sundot ni Denver coach Michael Malone. “Only two turnovers. That’s 7-to-1 ratio.”

Overall ay 48 of 80 (60 percent) mula sa field ang Nuggets, 13 for 27 sa labas ng arc.

Namuno ang 21 points ni Zach LaVine sa Bulls, mukhang kinalawang sa tatlonga raw na pahinga nang magkalat ng 6 turnovers at naiwan ng 15 sa first quarter. (Vladi Eduarte)