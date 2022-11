My Sweet Lord marami pinasaya

SINUNGKIT ng kabayong si My Sweet Lord ang panalo sa Philracom Rating Based Handicapping System para pasayahin ang mga liyamadista nitong Linggo sa Mettro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Kampanteng lumabas ng aparato si My Sweet Lord na sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association, (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie B. Guce, nakapuwesto sila sa pang-lima habang naglulutsahan sa unahan sina Meghan Maxene at Commodora.

Pagdating ng far turn ay lumapit na sa unahan si My Sweet Lord, pagsapit ng huling kurbada ay kuha na ng winning horse ang unahan.

Pero nakatikim ng magandang laban si My Sweet Lord nang kasahan siya ni Hot Rot Hearts na rumeremate sa tabing balya.

Hindi naman natinag sa unahan si My Sweet Lord at nanalo ito na may dalawang kabayong agwat sa pumangalawang Hot Rot Hearts.

Nirehistro ni My Sweet Lord ang tiyempong 1:26.2 sa 1,400-meter race, hinamig ng owner nito ang P150,000 na premyo. (Elech Dawa)