Mga biyahe nakahilera! Meldy curious kung nagtatrabaho pa si BBM

Arangkada pa rin sa biyahe sa iba’t ibang bansa sa susunod na taon si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Ayon sa report ni Aileen Taliping, ipinaalam ng pangulo na tinanggap niya ang mga imbitasyon ng ilang heads of state na nakasama niya sa katatapos na ASEAN Summit sa Cambodia.

Kabilang aniya sa nag-imbita sa kanya ang China, Vietnam, Brunei at Thailand habang hindi pa siya makapagdesisyon sa imbitasyon ng Switzerland dahil maraming nakalinyang biyahe niya sa unang bahagi pa lamang ng 2023.

Inamin ni PBBM na dahil sa madalas niyang pagbiyahe abroad ay napatanong maging ang nanay niyang si dating Unang Ginang Imelda Marcos.

Tinanong daw siya nito kung nakakapagtrabaho pa ba siya sa dami ng mga biyahe niya abroad.

“My mom says, ‘Kailan ka nag-oopisina?’ Which is — may dahilan din. So I haven’t decided. We’ll see. The other thing is about — the real decision there is really going to be, if we are going to ask people to come to the Philippines, who are going to invest in the Philippines, are we ready for them? So papunta ka doon sa Davos tapos sasabihin mo pero hindi, huwag muna ngayon, next year pa. ‘Di ba? Ba’t pa natin gagawin? So ‘yon ang — that’s really the determining factor there,” pahayag ng pangulo.

Samantala sa Miyerkoles, Nobyembre 16 ay nakatakdang bumiyahe muli ang pangulo patungo namang Thailand para sa APEC Summit.