Markus, Aljon ‘agawan’ kay Jayda patok sa Twitter

Trending at mainit na pinag-usapan online ang cast reveal ng hit Wattpad digital series ng ABS-CBN na “Teen Clash,” na pinagbibidahan nina Markus Patterson, Jayda Avanzado, Aljon Mendoza.

Nagkaroon ng cast reveal ang serye sa Eastwood mall sa Quezon City kamakailan kung saan ipinakilala ang iba pang mga karakter nina Kobie Brown, Andi Abaya, Luke Alford, Gail Banawis, Ralph Malibunas, Bianca de Vera, Zach Castañeda, at Fana.

Bongga pa ang event dahil bukod sa pagpapakilala sa cast, hinarana nina Markus, Jayda, Aljon ng isang special song number ang mga dumalong fans na nag-abang sa mga Kapamilya artists.

Nakapasok nga ang limang trending topics sa Twitter Philippines ang hashtags na related sa serye tulad ng #TeenClashCastReveal, teenclash josh and mandy, #AndiAbaya ralphgail teenclash, at #TheCastOfTeenClash.

Bukod kina Markus, Jayda, at Aljon, excited na rin ang fans sa mapapanood nilang rapport mula sa KoDrea, pati na rin ang love team ng dati ring “PBB” housemates na sina Ralph at Gail o RalphGail.

Nauna nang nagkasama ang KoDrea at RalphGail sa movie ng Star Magic Studios na “Connected” kaya masaya ang fans na agad itong nasundan ng bagong proyekto.

Samantala, nagpatikim si Markus sa kung ano ang dapat abangan sa serye, na ipoprodyus ng Black Sheep sa ilalim ng direksyon ni Gino Santos.

“It’s very musically based and for me, as a songwriter, I really like implementing both sides of my craft into one. It’s gonna be very exciting,” sey ng aktor sa “CinemaNews” sa YouTube channel ng Cinema One.

Marami talagang fans ang super excited para sa “Teen Clash,” lalo na’t maganda at naging successful ang iba pang mga Wattpad adaptation ng ABS-CBN tulad lamang ng “He’s Into Her” at “Tara, G!” (Rb Sermino)