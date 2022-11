LTO nasunog mga aplikasyon sa license renewal

Isang sunog ang naganap sa gusali ng punong tanggapan ng Land Transportation Office (LTO) sa East Avenue, Quezon City noong Linggo ng umaga, Nobyembre 13.

Bagama’t tiniyak ng LTO sa publiko na wala naman umanong mga sensitibong dokumento na naabo o nasira sa naganap na sunog sa isang bahagi ng central office, nalaman na karamihan sa mga dokumentong nasunog ay mga aplikasyon para sa driver’s license renewal.

Nabatid na nagmula ang sunog sa storage room ng Quezon City Licensing Center ng LTO na nagdulot ng pagkasira ng ilang dokumento.

Ayon kay QC Licensing Center chief Mercynita Paras, nasa 25 folder ang bahagyang nasunog.

Aniya, karamihan sa mga dokumentong nasunog ay mga aplikasyon para sa pag-renew ng driver’s license na naproseso na noong 2018 at nakatakda nang ipadala sa National Archive of the Philippines.

Batay naman sa inisyal na imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection sa naturang lungsod, maaaring dulot ng faulty electrical wiring ang sanhi ng sunog na tumagal lamang ng halos 20 minuto. (Dolly Cabreza)